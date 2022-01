C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Renaud Emond est de retour à Sclessin.

Sur son site, le club informe que le Standard et Nantes ont trouvé un accord pour que l'attaquant revienne après deux saisons en France. Avant de poursuivre. "Arrivé à Liège lors de l’été 2015, le Gaumais a joué 139 rencontres, marqué 43 buts et gagné 2 Coupes de Belgique (2016 et 2018) en 4 saisons et demie pour le Matricule 16 avant d’être transféré à Nantes en janvier 2020".

Avant de conclure." A 30 ans, le Phénix a répondu à l’appel de son club de cœur pour aider les Rouches à reprendre des couleurs. Le Standard de Liège souhaite à Renaud Emond un bon retour à la maison ainsi que le meilleur pour sa seconde aventure en bord de Meuse".

Les Rouches ont ensuite publié une vidéo plutôt originale pour annoncer l'arrivée du buteur.