D'ordinaire, à cette époque de l'année, l'élaboration du programme de préparation est au centre de toutes les attentions à Sclessin. Il y a un an, les Liégeois avaient déjà une ébauche de programme avec une reprise le 20 juin, un premier match amical le 26 juin au CS Brainois et un second, trois jours plus tard, à l'UR Namur avant de prendre la route pour l'Allemagne durant une semaine pour un stage estival.

Du 30 juin au 6 juillet, les troupes de Michel Preud'homme avaient posé leurs valises au SportHotel Kaisersau de Kamen, dans la Ruhr (Allemagne) où ils ont également disputé deux rencontres amicales. Pour leur première visite, les Rouches avaient été charmés par les lieux et avaient donc décidé d'y revenir un an plus tard. Mais il n'en sera finalement rien. Coronavirus oblige, alors que tout était déjà réservé depuis des semaines, la direction liégeoise a annulé le stage estival en Allemagne privilégiant une préparation à l'Académie Robert Louis-Dreyfus. A l'heure actuelle, le Standard, comme l'ensemble des clubs de Pro League, peine à élaborer son programme de matchs amicaux puisque ces derniers sont encore interdits pour plusieurs semaines. La préparation de la saison 2020-2021 sera donc bien différente des autres.