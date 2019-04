Jouer contre l’Antwerp, c’est affronter une équipe de beaux bébés. De très beaux bébés.

Face à Bruges, ce lundi, au coup d’envoi, ils étaient sept, parmi les Anversois à dépasser le mètre 85 : Sinan Bolat, Dino Arslanagic, Jelle Van Damme, Simen Jukleröd, Sambou Yatabaré, Didier Lamkel Zé, et Dieumerci Mbokani. Et au Standard, face à Genk ? Seuls Zinho Vanheusden, Milos Kosanovic et Kostas Laifis, trois défenseurs, mesuraient plus d’ 1m85 au début de la rencontre.

Dans ces conditions-là, cela peut sembler difficile de rivaliser physiquement, pour les Rouches, ce vendredi. C’est pourquoi la présence de Merveille Bokadi et son mètre 86, combinée au retour attendu de Renaud Emond (1,86 m également) pourraient faire du bien au Standard. Tant défensivement qu’offensivement, où il faudra faire preuve de répondant, dans les duels, au sol et dans les airs.