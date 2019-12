Michel Preud’homme récupère Kostas Laifis, qui n’est plus malade, pour le déplacement au Freethiel mais il perd Vanheusden (ischios) et Amallah (cheville et suspendu).

Le puzzle est de retour au Standard . Vous vous souvenez sans doute de cette expression souvent utilisée par Michel Preud’homme la saison dernière lorsque les absences se multipliaient, obligeant le coach à trouver des solutions de fortune ? C’est à nouveau le cas en cette fin d’année.

Les Rouches se déplaceront en effet à Waasland-Beveren, samedi soir (20h30), avec...10 absents: Milinkovic-Savic (clavicule), Vanheusden (ischios), Dussenne (ligaments croisés), Bokadi (ligaments croisés), Bastien (élongation), Oulare (genou), Emond (élongation) et Limbombe (genou... et retourné à Nantes).

Amallah est également touché à la cheville mais il est de toute manière suspendu, comme Carcela. Mais Laifis, malade en semaine, sera, lui, de retour. "On a construit un noyau en sachant qu’on jouait beaucoup de matches, mais avec les blessures qui n’étaient pas forcément prévues et la répétition des matches tous les trois jours, c’est compliqué. Avoir deux jours de récupération entre les matches, c’est très peu. En avoir trois, cela change déjà beaucoup de choses", soulignait Michel Preud’homme, qui reste toutefois confiant malgré les récentes éliminations en Europa League et en Croky Cup.

"La manière dont on joue est positive et mis à part le déplacement à Arsenal et celui à… Anderlecht, nous aurions pu gagner tous les matches que nous avons joués. Il ne manquait donc pas grand-chose pour avoir 7 ou 8 points de plus au classement." Pour terminer l’année civile en beauté et ne pas perdre trop de terrain sur le Club Bruges, qui a 10 points d'avance sur les Rouches, le Standard (4e) serait bien inspiré de réaliser un 6 sur 6 à Waasland-Beveren puis contre Gand. "Mais ce sera compliqué vu le puzzle car il nous manque des atouts. Mais nous pourrions récupérer Vanheusden et Emond pour affronter les Buffalos", terminait MPH, qui pourra également compter sur Carcela jeudi prochain. Avant une trêve qui va faire du bien...