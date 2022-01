Luka Elsner l’a déjà dit et répété : il veut des renforts. "Encore une fois, il faut que cela bouge en termes d’arrivées", indique le coach liégeois. "Cela aiderait à créer un sentiment de confiance pour la suite. Avec la direction et le département recrutement, on est d’accord sur les postes où on a un manque criant. Il y a aussi les absents de la Can qui ne peuvent pas être compensés par des joueurs venus de l’intérieur. Nous avons des jeunes qui ont travaillé avec nous cette semaine, mais nous ne pouvons pas les considérer comme de potentielles aides à court terme. On va jouer contre Anderlecht puis contre le Club Bruges. Et pour ce genre de rencontres, on a besoin d’un maximum de joueurs à l’aise sur leur position et capables de répondre dans la performance."

S’il a déjà exprimé clairement son souhait de renforcer les flancs défensifs comme offensifs, Elsner a également confirmé ce qu’il avait laissé entendre à demi-mot en fin d’année dernière : le Standard cherche un buteur. "Nous sommes d’accord sur le fait qu’on doit absolument scruter le marché pour saisir une opportunité à cette position."