C’est vers un de ses anciens jeunes que le club se tournerait.

Razvan Marin parti pour plus de 12M€ à l’Ajax, le Standard doit combler le vide laissé par son médian axial roumain qui avait pris une si grande importance dans le dispositif liégeois. Pour y parvenir, la direction liégeoise lorgnerait, selon nos informations, sur un de ses anciens joueurs passé par son Académie, Sofian Kiyine. A 21 ans, ce numéro 8 évolue au Chievo Vérone où il entame sa dernière année de contrat. Natif de Verviers, comme Polo Mpoku, lui aussi passé par le Chievo Vérone, Kiyine a quitté le centre de formation liégeois en 2015 pour parfaire sa formation en Italie au Chievo.

De 2015 à 2017, Kiyine a disputé 47 matchs avec la Primaevera du Chievo avant d’être prêté en Serie B à Salernitana en 2017 où il a joué 23 rencontres. La saison dernière, revenu au Chievo, le Belgo-marocain a compté 23 apparitions en Serie A dont neuf titularisations (un assist) ainsi que deux rencontres (une titularisation) en Coupe d’Italie.

Jeune et prometteur, Kiyine a tapé dans l’œil de plusieurs clubs lors du mercato hivernal dont l’employeur de Dries Mertens, le Napoli. Cet été devrait marquer le départ de l’ancien Standardman suite à la relégation du Chievo en Serie B. Quatre clubs italiens le suivent de près à savoir Torino, Brescia, Parme et la Sampdoria. International marocain U23, Pikine (1m82) est présenté comme un joueur élégant balle au pied et doté d’une bonne technique. Selon les dirigeants liégeois, il aurait le profil parfait pour succéder à Marin.