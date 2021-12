Exclu après une altercation avec Jelle Bataille, Damjan Pavlovic a connu une lourde sanction. En effet, le Comité Disciplinaire lui a infligé 4 journées de suspension (3 matches effectifs et 1 match avec sursis) + 3500 euros d’amende.

Dans un communiqué, le Standard et le joueur ont annoncé ne pas accepter cette sentence. "Le Standard de Liège et le joueur ont conjointement décidé de contester cette sanction et comparaîtront ce vendredi devant le Conseil Disciplinaire", précise le communiqué du club.