“Il a participé à des parties de l’entraînement mais il ressent toujours une gêne”, a précisé son coach. Il est remplacé par le jeune Timothy Galjé dans la sélection.

Le back gauche a, quant à lui, reçu un coup direct au pied droit lors de entraînement du lundi et n’est pas sélectionné. Il se trouve actuellement aux soins.

Le groupe pour Standard - Lommel : Bodart, Gillet, Galjé, Fai, Gavory, Laifis, Lavalée, Vanheusden, Vojvoda, Amallah, Bastien, Bokadi, Boljevic, M. Carcela, Cimirot, Goreux, Lestienne, Limbombe, Mpoku, Avenatti, Dragus, Emond.

Le tirage au sort a mis le club de Lommel (D1B) sur la route des Liégeois, qui comptent bien faire mieux que la saison passée, et cette élimination 1-2 contre Knokke, alors en D1 Amateurs.“Cette déconvenue, on ne l’a pas oubliée”, entame Michel Preud’homme.Pas question donc de prendre par-dessus la jambe ce duel contre les pensionnaires de D1B.“On prépare de la même manière qu’on préparera celui contre Arsenal”, prévient l’entraîneur liégeois, qui devra se passer de Vanja Milinkovic-Savic et Senna Miangue, deux joueurs qui auraient pu glaner du temps de jeu à l’occasion de ce match de Coupe.