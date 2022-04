Le voyage en car qui sépare Sclessin du Stayen ne dure que 40 minutes. Mais il y a longtemps que les Trudonnaires n’ont plus pris peur en voyant débarquer les Liégeois dans leur parking. Et pour cause : le Standard ne s’est plus imposé depuis le 21 avril 2007 (0-3 grâce à des buts de Witsel, Fellaini et Lukunku).