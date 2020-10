Le Standard a hérité du groupe D (Benfica, les Glasgow Rangers et Lech Poznan). "Le coup est jouable", estime Philippe Montanier.

Les Rouches voulaient jouer des affiches et ne pas trop voyager. Le hasard les a entendus. Versés dans le groupe D de Benfica (Portugal), des Glasgow Rangers (Écosse) et de Lech Poznan (Pologne) lors du tirage au sort de la phase de groupe de l’Europa League, les Rouches vont vivre six rencontres excitantes (avec des supporters dans le stade, puisque l’UEFA a autorisé le retour de 30 % des spectateurs sous réserve d’un accord avec les autorités locales). Ce qui satisfait Philippe Montanier. "Ce ne sera pas évident mais je me dis qu’il y a moyen de sortir de ce groupe. Le coup est jouable même si nous serons un outsider." D’un groupe qui mélange les styles de football. Présentations.

(...)