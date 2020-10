Sur un terrain à peine praticable en fin de match, les Liégeois ont soufflé le chaud et le froid et commencent mal l’Europa League.

D’ici quelques années, on se souviendra de la 250e rencontre du Standard comme d’une défaite face aux Rangers de Steven Gerrard. Mais pour les 2 800 supporters présents à Sclessin ce jeudi soir, on se souviendra du match où - excusez-nous l’expression - "il a draché à crever". Et dont la dernière demi-heure de jeu s’est déroulée sur un terrain gorgé d’eau et à peine praticable, ce qui a rendu la production d’un football précis et offensif quasiment impossible.

On est prêt à le parier : la rencontre n’aurait jamais débuté dans les conditions dans lesquelles elle s’est terminée ce jeudi puisque le ballon roulait à peine par endroits et s’arrêtait carrément à d’autres.