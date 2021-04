Le Standard dévoile ses formules de remboursement des abonnements Standard La Rédaction Les supporters rouches ont trois possibilités... © Belga

Face à la crise sanitaire et au huis clos qui frappe (à nouveau) le football belge depuis l'automne dernier, les clubs doivent prendre position concernant les modalités de remboursement de leurs supporters abonnés qui n'ont pas pu assister aux rencontres.



Le Standard vient de se prononcer à ce sujet, laissant trois possibilités à ses supporters après avoir concerté la Famille des Rouches. La première consiste à... ne réclamer aucun remboursement. "Comme plusieurs abonnés l’ont eux-mêmes proposé, vous pouvez offrir au club le montant de votre abonnement en marque de soutien à la crise sanitaire sans précédent qui a également fortement impacté le Standard de Liège", explique le site officiel du club. En échange, les généreux abonnés recevront tout de même une vareuse floquée, 20€ de crédit consommation au stade pour la saison prochaine et un "pavé" à leur nom sur l'esplanade du futur stade où sera intégré un "walk of fame" des fidèles supporters du club.



La deuxième possibilité est de prolonger gratuitement son abonnement d'une saison tandis que la dernière alternative consiste en un remboursement de 16/17e du montant de l'abonnement, puisque chaque supporter a pu assister à au moins une rencontre en début de saison.



Les supporters concernés ont jusqu'au 16 mai pour communiquer l'option choisie au club.