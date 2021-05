Avant la rencontre de la semaine dernière face à Gand, Mbaye Leye précisait vouloir voir une réaction de ses hommes après la gifle reçue à Ostende. Le mentor des Rouches assurait aussi que les cartes pouvaient être redistribuées en cas de succès de Malines et des siens lors de la seconde journée.

"C’est toujours mon sentiment", lance le T1 du Standard. "C’est ce qu’on espérait avant le match contre Gand. On se retrouve dans la même situation dans laquelle nous étions à quatre matchs de la fin de la phase classique. A l’époque, on se disait qu’il fallait faire le plein pour être en PO2, qu’on avait notre sort entre nos mains. C’est la même chose aujourd’hui. Si on fait un 12 sur 12, on peut remporter ces PO2. On doit refaire la même chose. J’ai dit aux garçons qu’on l’a déjà fait. Mais le plus important à mes yeux, c’est qu’on doit jouer de la même manière que contre Gand, dans la mentalité, dans la grinta, cela ne doit pas être éphémère. On a parcouru bien plus de distances contre Gand que la semaine précédente à Ostende."



(...)