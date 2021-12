Le Standard traverse une des plus graves crises de son histoire. Seulement 12e au classement de la Pro League, les Rouches n'ont pas d'autre choix que de s'imposer ce mercredi soir à la Ghelamco Arena en Coupe de Belgique pour espèrer sauver leur saison. Mais face à Gand, les Liégeois auront face à eux un adversaire solide et en forme. Remontés à la 5e place du championnat, les hommes de Vanhaezebrouck espèrent reproduire la performance réalisée il y a un peu moins d'un mois et la victoire en Pro League contre les Rouches.

Pour cette rencontre, Elsner retrouve Amallah et Raskin, suspendus face à OHL, et qui reprennet leur place dans le onze de base. Comme c'était le cas lors des tours précédents, Laurent Henkinet est également présent. En revanche, Elsner a surpris en titularisant Ngoy et Sissako en lieu et place de Siquet et Bokadi. En attaque, Klauss est préféré à Muleka.

À Gand, Laurent Depoitre, malade, était incertain mais sera bien présent. Pour le reste Vanhaezebrouck aligne sa meilleure équipe possible.

Les compos :

Gand : Bolat, Hanche-Olsen, Ngadeu, Okumu, Samoise, De Sart, Kums, Nurio, Odjidja, Tissoudali, Depoitre

Standard : Henkinet, Ngoy, Dussenne, Laifis, Sissako, Nkounkou, Raskin, Amallah, Dönnum, Bastien, Klauss

Suivez la rencontre en direct commenté :