On a retrouvé le Standard. Les deux premiers matchs de Mbaye Leye à la tête des Liégeois étaient les échantillons d’une évolution, celui face à Malines est une confirmation.

Il est, en réalité, un savant mélange entre la possession et l’efficacité retrouvée face à Waasland-Beveren et le caractère affiché face au Cercle. Sur la pelouse du Kavé, qui restait pourtant sur une belle série de 12 sur 12, le Standard a fait ce qu’il n’avait plus fait depuis longtemps : il a impressionné. Dans tous les secteurs de jeu. Un changement radical en un mois.