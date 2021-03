Dimanche dernier à Mouscron, le Standard a choisi de poursuivre sa série infernale de matchs sans victoire. Les Rouches en sont, aujourd’hui, à 44 jours sans le moindre succès en championnat. Si on se penche davantage sur les chiffres, on se rend compte qu’après 30 journées les Liégeois sont sur les bases de leur plus mauvaise saison depuis que Bruno Venanzi a repris le club en 2015. La preuve en chiffres.