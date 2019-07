Quatrième jour de stage pour les Liégeois, à Kamen (Allemagne). Un entraînement était prévu au programme ce matin avant une séance de teambuilding programmée cet après-midi. Voici les infos à retenir de la journée.

Raskin gêné à la cuisse. 27 joueurs étaient présents sur le terrain d'entraînement, ce samedi. Felipe Avenatti (adducteurs) et Selim Amallah (cheville) se sont contentés de courir le long du terrain avec un kiné. Nicolas Raskin a, lui, débuté la séance avant de prendre place sur le banc aux côtés des kinés, pour se faire soigner. Le médian souffrait de la cuisse (coup de jambon lors du match amical de mercredi) et y a déposé une poche de glace avant de recommencer à trottiner légèrement en fin de séance. Ce qui laisse présager une évolution rapide et positive de la situation.

Une séance pas si légère. On aurait pu s'attendre à une séance légère, voire même à un décrassage ce jeudi matin vu les efforts fournis la veille lors du match amical face à Sonderjyske (1-1), il n'en a rien été. Les Rouches, qui ont joué au maximum 45 minutes mercredi, ont eu droit à une séance normale. Elle a débuté par un échauffement sous les ordres de Michel Preud'homme, Eric Deflandre et Mbaye Leye. Elle s'est poursuivie par une opposition à 11 contre 11 sur grand terrain, avec l'accent mis sur les débordements. Un deuxième exercice, sur un terrain plus réduit avec des joueurs en appui derrière les buts, a clôturé la partie football de la séance. Renaat Philippaerts, le préparateur physique, a ensuite convié les joueurs à une exercice d'endurance devenu habituel en fin d'entraînement. Agbo, Cimirot, Halilovic, Laifis et Raskin n'y ont pas participé, se contentant de courir, sans forcer, le long du terrain.

Emond premier buteur. Il a fallu attendre le deuxième exercice pour voir les Rouches marquer un but. Il est (évidemment) venu des pieds de Renaud Emond, qui a déjà inscrit quatre buts en trois matches amicaux et qui semble déjà bien affûté en ce début de saison.

La précision d'Halilovic, la lucarne de Carcela. Alen Halilovic n'a pratiquement pas manqué une passe durant la séance du jour et semble avoir faim de football. Il s'est distingué par l'un ou l'autre caviar de l'extérieur du pied. Mehdi Carcela, lui, a inscrit le plus beau but de la séance : une frappe enroulée en pleine lucarne.

Teambuilding cet après-midi. L'atmosphère est plus relax, ce jeudi après-midi. Un teambuilding sera organisé par Rudy Heylen, le préparateur mental des Rouches, dès 16h30.

Face à Oleksandria samedi. Le deuxième match amical du Standard aura lieu samedi, face à Oleksandria (D1 ukrainienne), le club de l'ancien rouche Valerii Luchkevych. Ce match clôturera le stage.