Les jeunes Rouches découvriront-ils la Youth League pour la première fois la saison prochaine ? Comme nous l’écrivions en janvier dernier, la stratégie liégeoise était clairement orientée de sorte que la Youth League s’invite à Liège.

"Un gros travail a été effectué ces derniers mois et nous allons tout faire pour être champions, même si à cet âge-là, le plus important reste évidemment le développement des jeunes", expliquait Joost Hendrickx, le coordinateur U18-U21 des Rouches. "Mais il est vrai qu’on espère mener à bien ce projet Youth League car c’est très important pour le prestige d’un club comme le Standard de pouvoir se confronter aux meilleures nations européennes. Mais nous savons que nous en sommes encore loin, car il faudra passer par les playoffs."

Aujourd’hui, les championnats des jeunes sont donc gelés suite à l’épidémie de coronavirus. Pour les U18 liégeois, la donne est simple. Après 22 journées, les Liégeois sont premiers avec 45 points tout comme Genk. Mais le problème est que les Limbourgeois comptent un match de moins que les Rouches.

La raison ? Genk compte un match de moins, car sa rencontre à Charleroi a été arrêtée alors que les Carolos menaient 1-0 et ce, suite au comportement d’un Carolo. Actuellement, le dossier est en cours devant les instances de l’Union belge. Les solutions possibles ? Genk l’emporte sur tapis vert et est alors déclaré champion, ou le match est à rejouer et compte tenu de la situation actuelle, il est impossible d’assurer que ce match sera bien rejoué.