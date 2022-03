Luka Elsner était de retour à Courtrai, où ses oreilles ont sifflé quand il a rejoint le banc. Son départ a laissé quelques aigreurs, mais au moins le technicien franco-slovène a quitté le stade des Éperons d’or avec un succès et le maintien définitivement acquis.

Il doit beaucoup à Selim Amallah, auteur d’"un éclair de génie", puisque le contenu, d’un point de vue collectif, a été encore une fois très pauvre. "On a eu des situations, en début de match, et quelques accélérations, notamment sur le but, avec la reconversion de Mathieu (Cafaro)."