Ne parlez plus de l’affaire Elsner, elle n’existe plus. Après le départ de son coach franco-slovène au Standard au début du mois d’octobre, Courtrai avait déposé plainte en référé auprès du tribunal de l’entreprise. Les Courtraisiens n’acceptaient pas qu’Elsner (mais aussi ses deux adjoints Serge Costa et Léo Djaoui) ait rompu son contrat de manière unilatérale pour s’engager avec un autre club de D1A, rompant le fameux gentlemen’s agreement conclu par les formations de Pro League. Le Standard avait, en outre, proposé un montant de dédommagement de 50 000€ que les Kerels n’avaient pas accepté.Le week-end dernier, à l’initiative d’Alexandre Grosjean, le CEO des Rouches, les directions des deux clubs ont eu l’occasion de s’entretenir à l’occasion de la rencontre entre le Standard et Courtrai. Et un accord win-win a été trouvé. Cet accorda précisé le club liégeois dans un communiqué officiel.Cela veut également dire que les réserves sur la feuille de match d’OHL, du Cercle et des Courtraisiens n’ont plus lieu d’être non plus. Les résultats des trois dernières journées du Standard (trois partages) sont donc définitivement entérinés.