La fin de l’aventure liégeoise de Guillermo Ochoa semble proche. Jeudi dernier, nous précisions que le club formateur du Mexicain de 34 ans, l’America, souhaitait vivement son retour suite au départ de leur gardien, Augustín Marchesín, vers Porto.

Les Mexicains sondaient également Thiago Volpi et Franco Armani.

C’est finalement pour le Standardman, qui a encore un an de contrat, que les décideurs mexicains ont opté. Selon nos informations, les négociations entre les deux clubs sont en cours et un accord définitif n’a pas encore été trouvé. Lundi, l’agent du Mexicain était d’ailleurs à Liège, ce même agent qui, il y a peu, avait tenté de proposer son joueur au club italien de Lecce qui n’avait pas donné suite.

Pour rappel, dans sa dernière année de contrat, Guillermo Ochoa serait libre de s’engager avec le club de son choix dès le mois de janvier.

Ochoa hésitait ces derniers jours à rentrer au Mexique qu’il a quitté pour l’Europe en 2011 mais les dirigeants de son club de cœur ont su le convaincre. Il pourrait signer un contrat de trois ans avec un salaire qui pourrait atteindre les 4 M € par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du championnat mexicain.

Si Ochoa a longtemps hésité, c’est en grande partie à cause de l’insécurité qui règne à Mexico City, ville où est basé le Club America. Très soucieux du bien-être de sa famille, Memo Ochoa a été rassuré par la direction de l’America qui lui offrirait ainsi une résidence à Mexico City, pour lui, et une autre à Los Angeles (à trois heures de vol) pour sa femme et ses enfants.

Le grand retour d’Ochoa à l’America, où il a disputé 204 matchs, huit ans après l’avoir quitté, semble donc se préciser.