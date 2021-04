À l’annonce du calendrier en début de saison, on s’exaltait déjà sur ce Standard - La Gantoise, décisif à coup sûr pour la qualification en playoffs 1. Six mois plus tard, la donne s’est modifiée totalement. Cette affiche représente certes une finale pour les deux formations, mais uniquement dans la perspective de se qualifier pour les playoffs… 2 et sauver ainsi un exercice décevant. Autopsie d’équipes jumelles qui présentent les mêmes maux et des défauts semblables.