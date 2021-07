Le Standard de Liège et VOO ont prolongé leur partenariat "pour les saisons à venir", ont annoncé le club et l'opérateur de télécommunication mardi. Lors des prochaines saisons, le maillot du Standard portera à nouveau le logo de l'opérateur.

VOO, filiale du groupe Nethys, est le partenaire officiel du Standard depuis 1999. "VOO n'est pas seulement notre partenaire principal, c'est également le plus fidèle depuis plus de 20 ans", a déclaré Alexandre Grosjean, le directeur général des Rouches. "C'est donc une immense fierté de prolonger une nouvelle fois cette belle histoire d'amour et de respect mutuel entre deux entités qui partagent les mêmes valeurs ainsi que l'envie permanente d'offrir à leurs abonnés une expérience unique et incomparable !"