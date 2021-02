Le Standard et l'entreprise brassicole Alken-Maes ont décidé de lancer un design de bouteille de bière. Deux designs ont été créés et ce sont aux fans des Rouches de faire leur choix via le lien suivant : www.standard.be/fr/maes-contest

L'un des deux design est un hommage au maillot emblématique des Liégeois, dans les années 70 et 80, époque à laquelle le célèbre brasseur était le sponsor maillot des Rouches. Le deuxième est une ode à la famille des Rouches, qui réunit 58 clubs de supporters du Standard.

Les supporters doivent voter parmi ces deux designs, et celui qui sera plébiscité sera produit en 30.000 exemplaires.