La finale de la Coupe perdue n'aura rien changé. Avant de débuter les playoffs 2 ce samedi à Ostende, le Standard a officialisé la prolongation de Mbaye Leye à la tête des Rouches. Le technicien était arrivé au début de l'année 2021 après le licenciement de Philippe Montanier.

Après avoir signé un contrat de six mois sans option, il a finalement réussi à convaincre sa direction malgré des résultats mitigés en championnat. Patrick Asselman, son adjoint, est également reconduit. Selon nos informations, le duo a reçu un contrat de deux ans.

"Incarnant les valeurs de passion, de fierté et de ferveur si chères à notre club et à ses supporters, Mbaye s’inscrit pleinement dans notre projet sportif actuel et continuera le travail entamé depuis janvier avec Patrick Asselman, également reconduit. Le Standard de Liège félicite Mbaye Leye pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur sous nos couleurs", a publié le club.