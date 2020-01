Renaud Emond parti, c’est l’un de ses deux meilleurs buteurs en championnat (l’autre étant Maxime Lestienne) que le Standard a laissé filer à Nantes, non sans avoir pesé le pour et le contre. Un deal qui a pu être mené à terme car le secteur offensif liégeois est jugé suffisamment fourni pour pallier ce transfert sortant. "Cela fait partie de l'évolution d'un club avec des promesses faites à un certain moment. Renaud a été exemplaire pour le club et il faut l'accepter si toutes les parties sont satisfaites", commentait Michel Preud'homme au sujet du départ du Gaumais. "On a quand même des avants. On a un noyau pléthorique pour une seule compétition et on doit penser à cela aussi."

