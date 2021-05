Après la défaite dimanche dernier face à Malines, les Rouches ont dit adieu à l'Europe. Mais ce n'est pas pour autant que le championnat est terminé pour le Standard qui affronte des Gantois toujours en course pour le dernier ticket européen. Pour les Liégeois, il s'agira de terminer la saison sur une bonne note et de commencer à prépaprer la suivante lors de deux dernières rencontres.

Pour affronter les Gantois, Mbaye Leye doit se passer de dix joueurs blessés : en plus des blessés de longue date (Henkinet, Bokadi, Dussenne), le coach liégeois est privé de Bodart, Jans, Sissako, Raskin, Cimirot, Bastien, Amallah et Lestienne.

Entre les perches liégeoises on va à nouveau retrouver Jean-François Gillet alors que Vanheusden sera titulaire en défense centrale d'une équipe qui devrait évoluer en 3-5-2. L'entrejeu devrait être occupé par Balikwisha et Shamir et Leye devrait faire confiance à Tapsoba, Balikwisha, Muleka et Klauss pour animer sa ligne d'attaque.

Côté gantois, Vanhaezebrouck n'a pas les mêmes soucis que Mbaye Leye et devrait aligner un équipe similaire que celle qui a battu Ostende dimanche. Tissoudali devrait débuter à la place de Malede.

Suivez la rencontre dès 21h :