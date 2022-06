Les jours passent et toujours pas de fumée blanche en bord de Meuse dans le dossier du futur coach. En cause ? La complexité du dossier.

Ronny Deila reste la priorité de 777 Partners. Malgré les relations tendues entre le groupe américain et le City Foorball Group suite aux débauchages de Fergal Harkin et Don Dransfield, les décideurs liégeois font le forcing pour recruter le Norvégien qui présente, en plus de celui de bien connaître Fergal Harkin, un autre avantage puisqu’il débarquerait avec un seul adjoint, Efrain Juarez, ce qui conviendrait parfaitement au Standard.

La fin de semaine s’annonce décisive quant à l’arrivée de l’actuel entraîneur du New York City FC alors qu’un plan a été activé en cas d’échec de cette piste. Enfin, Pierre Locht devrait s’entretenir avec Don Dransfield, le CEO du Football Group de 777 Partners, ce jeudi pour voir si sa mission ad interim peut devenir définitive ou non.