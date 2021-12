Le mercato approche à grands pas et le Standard a besoin de renforts, notamment sur les flancs.

C'est dans cette optique que le club liégeois s'est tourné vers un de ses anciens joueurs, Jean-Luc Dompé. Buteur providentiel pour Zulte la semaine dernière, le Français de 26 ans a encore un an et demi de contrat à Zulte. Son club a refusé l'offre pour celui qui a inscrit deux buts et délivré 11 passes décisives en Pro League.

Mais le club flandrien ne s'est pas arrêté là. Comme le précisent nos confrères du Laatste Nieuws, le club a saisi le parquet pour concurrence déloyale estimant que cette offre avait pour but de perturber leur joueur alors que les deux formations s'affronteront dimanche. Une décision qui surprend la direction liégeoise qui estime avoir formulé une offre en bonne et due forme au club. Quant au timing, l'offre liégeoise a été déposée la semaine dernière et non ces dernières heures, d'où l'étonnement en bord de Meuse quant à cette plainte des Flandriens.