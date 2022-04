Le Standard a réussi l’exploit de faire tirer en longueur une saison qui se termine de manière précoce, avec une non-qualification pour les playoffs. Mais après avoir bu le calice jusqu’à la lie, on touche enfin à l’épilogue, ce dimanche, à Saint-Trond. Même si l’équipe liégeoise sera décimée. "On a trois suspendus (Dewaele, Bastien, Cafaro), Laifis et Raskin sont blessés, Bokadi est touché aux adducteurs et ne s’est pas entraîné ces derniers jours. Amallah a souffert de migraine cette semaine. L’état de ces deux derniers jours sera évalué ce samedi", explique Luka Elsner.

On le comprend : les Liégeois seront privés d’au moins cinq joueurs ce dimanche, lors d’un match que Saint-Trond va jouer à fond, dans un stade plein, pour tenter d’accrocher in extremis les PO2. "C’est notre dernier match et on aura à cœur de mettre un maximum de joueurs qui ont quelque chose à jouer et à apporter, comme les jeunes", continue le coach des Rouches. "On aura envie d’aller à l’extérieur pour faire un résultat. Et on a aussi l’envie de grappiller une place au classement. Si c’est possible, je souhaite le faire. On a envie de terminer sur une victoire."

Puis, d’enfin, refermer le chapitre de cette saison à oublier.