Jusqu’à présent, quand on évoquait 777, en Belgique, on pensait à une société de casino belge. Désormais, même si les deux sociétés n’ont rien à voir l’une avec l’autre, 777 évoque aussi et surtout le nom du nouveau propriétaire américain du Standard, 777 Partners.

Cette société d’investissement, basée à Miami, pèse lourd puisque le total d’actifs est estimé à plus de… 3 milliards d’euros. Fondé en 2015 par Steven Pasko et Joshua Wander, 777 Partners a déjà investi dans une multitude de secteurs comme les assurances, le divertissement, les médias ou encore l’aviation. La société s’est notamment distinguée en achetant 68 Boeing 737-8 Max au prix catalogue de... 3,7 milliards de dollars.



(...)