Josh Wander nous l’avait confié : "Attendez-vous à des mouvements lors du mercato." Le co-fondateur de 777 Partners le sait, le Standard a besoin de renforts, et pas qu’un peu, s’il veut vivre une saison 2022-2023 plus calme. C’est ainsi qu’il nous revient que le club principautaire s’intéresse au Malinois Nikola Storm. Ce dernier a crevé l’écran cette saison au KaVé avec 16 buts (dont un contre le Standard) et 7 assists. S’il veut s’attacher les services de Storm, le Standard devra se montrer convaincant car le médian a encore quatre ans de contrat à Malines, qui fixera un prix résolument haut pour son joueur