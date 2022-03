Le supporter neutre n’a pas passé le dimanche soir le plus emballant de sa vie. Mais Luka Elsner, lui, s’est bien amusé. "Je pense que c’était un match plaisant", expliquait le coach des Rouches après la rencontre. "Le terrain n’était pas en top état mais on a vu un vrai choc, dans un stade bien garni et avec un peu de tension. Globalement, nous avons joué un très bon match, avec quelques situations intéressantes. Mais on a un peu de regret car nous avons eu deux belles opportunités en fin de rencontre qui auraient pu faire mouche. Mais comme souvent cette saison, cela n’est pas rentré."

Et cela commence à se répéter. Lors des cinq derniers matchs, le Standard n’est parvenu à marquer qu’à une seule reprise (Dragus face au Beerschot). "C’est inquiétant, ne cache pas Elsner. On a quand même eu des occasions mais on a fait preuve de précipitation dans notre dernier geste, à l’image de Tapsoba qui a été un peu pressé sur certaines actions. C’est certainement un point important d’évolution."

En ce sens, le retour de blessure de Renaud Emond, prévu dimanche prochain face à Seraing, doit faire du bien à des Liégeois inefficace. "J’ose espérer que le retour de Renaud pourra nous aider dès la semaine prochaine dans ce registre."

Défensivement, par contre, les Rouches ont trouvé des repères qui fonctionnent et viennent d’enchaîner un deuxième match sans encaisser de but. Une amélioration bienvenue après quelques semaines compliquées sur ce plan-là. " Cela va nous donner pas mal de confiance, avouait le T1 liégeois. Mais il nous manque ce petit truc pour gagner. Si on pouvait garder notre sérénité défensive tout en progressant devant le but, je pense que ce serait bienvenu pour les quatre derniers matchs."

À commencer par le derby liégeois face à Seraing dimanche prochain. Qui pourrait être le match lors duquel le Standard validera définitivement son maintien et pourra déjà tourner son regard vers la saison prochaine. Qui ne pourra être que meilleure que l’exercice actuel.