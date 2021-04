Le Standard a remporté sa première finale. En battant le Beerschot, les Rouches se sont assuré les PO2 sans trembler.

S’ils ont été provisoirement neuvièmes pendant… neuf minutes (entre le but du 1-2 de Malines et l’ouverture du score de Joao Klauss), les Liégeois n’auront pas eu besoin de passer la deuxième mi-temps sur Livescore, comme c’est traditionnellement le cas lors d’une dernière journée de phase classique à suspense, où tous les matchs se jouent en même temps et où le classement change constamment.