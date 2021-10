Frédéric Bleus (et K.S.)

Le Standard est en-dessous de tout, sur le terrain et en dehors, en raison de certains "supporters". Sur le terrain, il a complètement craqué en moins de vingt minutes (3-0), et Mbaye Leye aura du mal à passer la trêve internationale dans ces conditions. Au cours d’une première période désastreuse, il était même légitime de se demander si certains joueurs sont toujours derrière leur entraîneur, vu le peu d’entrain et de volonté affichés. La recherche d’un nouveau technicien aurait déjà débuté.