L'hiver dernier, le club avait tenté de recruter le buteur de Courtrai, le dossier n'a jamais été refermé depuis.

Le Standard s'active toujours sur le marché des transferts pour renforcer au mieux et au plus vite son effectif d'ici la reprise. Si de nouvelles pistes sont à l'étude et ont déjà débouché sur des finalisations, d'anciennes pistes sont toujours d'actualité. Ce mercredi, nos confrères de Het Laatste Nieuws précisent que le Standard a réactivé la piste menant à Felipe Avenatti. Cette dernière n'a jamais été éteinte depuis la première tentative en fin de mercato hivernal.

À l'époque, le Standard avait tenté de racheté le prêt du joueur, prêté à Courtrai par Bologne, pour 500.000€ payable en deux fois mais Courtrai avait alors fait capoter le deal tandis que le joueur était déjà d'accord avec les dirigeants Rouches. "J'avais parlé avec Olivier Renard et Emilio Ferrera, ils me voulaient. Le Standard était un club pour moi", nous avait-il déclaré quelques semaines plus tard.

Aujourd'hui, l'Uruguayen de 26 ans coûte cher, plus de 5M€ et la direction liégeoise tente de faire baisser le prix car un prêt semble désormais utopique.