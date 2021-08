Frédéric Bleus (et K.S.)

Le Standard rentre dans la dernière journée du mercato avec une dernière interrogation : saura-t-il boucler l’arrivée de Niels Nkounkou avant minuit ? L’arrière gauche (20 ans) a un accord personnel avec le club liégeois, mais Everton n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec le Standard.

La volonté liégeoise est d’attirer le joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et, ce lundi, en fin de journée, la confiance restait de mise pour finaliser ce qui pourrait ne pas être la dernière arrivée.

Le Standard a en effet déposé une offre ferme à Eupen, pour Stef Peeters (29 ans). Cette première approche a été repoussée pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2023. Son profil plaît au staff, et amènerait un peu de personnalité et d’expérience, en plus d’une dose de qualité technique pour les phases arrêtées. Mais pour lancer une deuxième offre, le Standard devra toutefois vendre.

Car s’il est actif pour amener une (ou deux) dernière(s) pièce(s) à son effectif, et qu’il a confirmé la venue de Glody Likonza (prêt avec option d’achat), le club liégeois cherche aussi à vendre quelques joueurs, pour soulager ses finances (salaires) ou récupérer un peu d’argent frais (vente).

Ces dernières heures, un départ de Gojko Cimirot était envisagé, mais aucune offre n’était encore venue sur la table. Le club allemand de Francfort s’est notamment renseigné, mais le transfert a coincé en raison du salaire de l’international bosnien. Cimirot dispose en effet d’un des meilleurs salaires du groupe liégeois, et il est disposé à rester au Standard.

Lundi soir, Francfort a officialisé la venue de Kristijan Jakic, ce qui ferme le dossier Cimirot vers Francfort. L’autre dossier potentiellement ouvert pendant cet été était celui de Selim Amallah, mais il semble, là aussi, que l’international marocain restera bien Rouche dans les prochains mois.

Le Standard a besoin de vendre, mais il n’y arrive donc pas, et encore moins à recaser ses excédentaires. Mehdi Carcela, Maxime Lestienne, Noë Dussenne, Aleksandar Boljevic et William Balikwisha ont moins de 24 heures pour se trouver un nouveau club.

Mais aucun des cinq ne semble intéressé par un départ, encore plus en raison de leurs émoluments pour certains. À moins de rompre le contrat, pour économiser les salaires, le club devra supporter cette masse salariale jusqu’au prochain mercato au moins.