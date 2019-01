Le jeune médian offensif croate du Milan AC est également dans le viseur d’autres formations.

En début de mercato, nous précisions que le Standard était à la recherche d’un infiltreur, un joueur offensif capable de jouer entre les lignes. Il était surtout question d’opportunité et non de nécessité. Cette opportunité, elle s’est présentée en ce début de semaine avec le Croate du Milan AC Alen Halilovic. Ce matin, la presse italienne révélait un intérêt du Standard. Nous sommes en mesure de préciser que le club négocie en ce moment le prêt, logiquement avec option d’achat, du jeune joueur de 22 ans (1m69). Mais à l’heure actuelle, le deal est encore loin d’être ficelé. D’autres formations sont en effet sur les rangs.

Par ailleurs, côté départ, il n’y a toujours pas de feu vert pour Christian Luyindama. Le défenseur central est plus que convoité par le Galatasaray mais le club turc doit encore régler plusieurs dossiers avant de finaliser, ou non, celui du Congolais. Pour le moment, Luyindama est bien à l’Académie et s’entraîne normalement. Si le Galatasaray parvient à fournir les garanties bancaires nécessaires, le transfert du défenseur central sera bouclé dans la journée. Rappelons qu’en Turquie, le mercato ferme ses portes à 22 heures.