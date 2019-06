Le Celtic Glasgow et Amiens sont sur les rangs mais les Rouches tiennent la corde.



Cet été, l’effectif du Standard sera considérablement remanié. Plusieurs joueurs vont quitter Sclessin et d’autres vont arriver. Cela pourrait bien être le cas du défenseur central international kosovar (19 sélections, il était capitaine lors du dernier match face au Monténégro), Amir Rrahmani (25 ans). Capable de jouer sur le flanc gauche et dans l’axe de la défense, le robuste défenseur (1m92) évolue actuellement au Dinamo Zagreb.



Rrahmani, qui a joué 26 matches cette saison ( trois buts et un assist), intéresse donc le Standard qui est entré en négociations avec le club croate qui peut également compter sur l’intérêt d’Amiens et du Celtic Glasgow. A cette heure, selon l’entourage proche du joueur, c’est bien le Standard qui tiendrait le bon bout. Rrahmani, qui est encore sous contrat au Dinamo Zagreb jusqu’en juin 2021, pourrait coûter entre 1,5 et 2M€.



Notons également que les représentants d’Amir Rrahmani sont les mêmes que ceux de Mergim Vojvoda, son compatriote qu’il pourrait donc rejoindre à Sclessin.