Le Standard obtient sa licence ! Standard Kevin Sauvage Le club liégeois en a été informé en ce début de soirée © BELGA

Dans le chef des supporters du Standard, on a encore en tête l'épisode de la licence refusée en première instance la saison dernière et l'obligation de se défendre devant la Cbas.

Après avoir reçu un avis favorable il y a quelques semaines, le Standard vient d'apprendre par la Commission des Licences que le fameux sésame lui était octroyé. Les supporters Rouches peuvent donc souffler et se concentrer sur le match de dimanche face au Beerschot et la finale de la Coupe la semaine prochaine contre Genk.