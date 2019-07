L'attaquant de 20 ans qui provient de Viitorul veut rejoindre Sclessin

Alors que le championnat des Rouches a débuté samedi dernier au Cercle de Bruges par une victoire 0-2, la direction continue de chercher à renforcer au mieux son effectif. Dans cette optique, un 11e renfort pourrait débarquer en bord de Meuse.



Selon nos informations, la direction liégeoise suivrait de très près l'attaquant roumain de 20 ans du FC Viitorul, Denis Dragus. Mieux, le Standard a formulé une offre en bonne et due forme d'un peu moins de 2M€ avec un pourcentage sur la plus-value d'un prochain transfert. Les deux clubs pourraient rapidement tomber sur un accord et il ne resterait qu'au joueur et au Standard à s'accorder sur le salaire.



L'ancien coéquipier de Ianis Hagi, buteur hier soir à Genk, a déjà disputé 59 rencontres pour son club formateur inscrivant 14 buts et délivrant six assists. Il s'agirait là d'un pari sur l'avenir pour les Rouches. A l'heure actuelle, l'opération est encore loin d'être entérinée mais elle pourrait bien aboutir tant le joueur est désireux de rejoindre Sclessin.



Dragus souhaite suivre le chemin tracé par Marin et plus récemment Hagi.