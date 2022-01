Le Standard partage face au RFC Liège en amical (2-2), Dussenne sort blessé Standard Maxime Jacques Les Rouches ont affronté leurs voisins liégeois, à Sclessin, ce vendredi après-midi mais ils ne sont pas parvenus à s’imposer. © Belga

Les plus taquins diront qu’au moins, le Standard n’a pas commencé 2022 par une défaite. Une semaine avant la reprise de la Pro League à Anderlecht, le dimanche 16 janvier, les hommes de Luka Elsner ont affronté le RFC Liège (D1 Amateurs) lors d’un match amical à Sclessin. Et ils ont partagé l’enjeu (2-2) lors d’une rencontre pas forcément encourageante.



L’essentiel de l’action s’est déroulé en deuxième période. C’est d’abord Pavlovic, qui a ouvert le score… involontairement sur un corner de Donnum. L’égalisation est venue des pieds de Moulhi, auteur d’un très joli coup franc. Donnum a ensuite marqué le deuxième but du Standard sur penalty, après une faute de Bustin sur Raskin. Mais Liège est une nouvelle fois revenu au score grâce à Gendebien, qui a égalisé en profitant d’un ballon mal dégagé seulement 30 secondes après sa montée au jeu.



Cette rencontre a été l’occasion pour le Standard de mettre en application les points travaillés durant la semaine de stage (contre-atttaque, jeu par les flancs…). Si ce ne fut guère convaincant avant la pause, il y a eu un peu mieux lors de la deuxième période, malgré les nombreux changements effectués. Défensivement par contre, cela reste insuffisant dans de nombreux aspects.



Les jeunes Ngoy (back droit, 18 ans), Noubi (défenseur central, 16 ans), Dumont (médian, 19 ans), Canak (ailier, 16 ans), Ghalidi (ailier, 16 ans) et Calut (arrière gauche, 18 ans) ont reçu du temps de jeu. La tuile du jour, c’est la blessure de Dussenne, qui est sorti après seulement douze minutes de jeu en se tenant l’arrière de la cuisse gauche. Il a été remplacé par Al-Dakhil. Seul Denis Dragus, peu à son affaire, a joué l’intégralité du match côté rouche.



Si Maxime Lestienne, ménagé jeu suite à une pointe au fessier, était bien présent sur la pelouse, il n’y avait pas de trace de Samuel Bastien sur la feuille de match. Le médian est resté aux soins.





Standard : Bodart (46e Henkinet); Ngoy (46e Pavlovic), Dussenne (12e Al-Dakhil), Noubi (46e Laifis), Gavory (46e Calut) ; Raskin (68e Dumont), Dumont (46e Cimirot) ; Donnum (68e Ghalidi), Carcela (60e Labila), Lestienne (46e Canak) ; Dragus.



RFC Liège : Debaty (46e Herman), Nyssen (89e Vanoirbeek), Lambot, Bustin, Ronvaux (66e Bruggeman) ; Kose (66e Besson), Rodes (89e Delmarcelle) ; Mouchamps (76e Gendebien), Reuten (66e D’Ostillio), Mouhli (76e Cavelier), Lallemand (89e Dechany).



Les buts : 50e Pavlovic (1-0), 60e Mouhli (1-1) 65e Donnum sur pen. (2-1), 77e Gendebien (2-2).