Un match à double tranchant pour les deux équipes, qui affichent le même bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq dernières rencontres. La rencontre est à suivre en direct commenté dès 18H.

Mbokani décale parfaitement à Refaelov qui dribble Cimirot qui le touche (très) légèrement. L'Israélien est au sol et l'arbitre siffle penalty pour le matricule 1. Après un petit rififi pour connaître l'identité du tireur entre Refaelov et Mbokani, l'Israélien se fait justice lui même et place le ballon hors de portée du gardien.

Le Standard est mené et court après le score dans ce match. Mbokani est parvenu à doubler la mise à la suite d'une terrible erreur de Fai. Le petit camerounais tente une passe de la tête pour son gardien. Elle est beaucoup trop courte et Mbokani en profite pour lober Bodart et marquer dans le but vide.

Avec ce second goal, on aurait pu croire la partie terminée mais les Rouches ne baissent pas les bras. Grâce à un magnifique centre de Fai, qui doit se racheter après sa grossière erreur, Renaud Emond place une tête imparable qui touche la barre et rentre dans le goal. Le suspense est relancé !

Galvanisé par ce but, le Standard prend confiance et se lance à l'assaut de la cage défendue par Bolat. Grâce à une magnifique transversale de Fai pour le Lestienne, le récent Diable rouge centre en première intention pour Emond qui catapulte le ballon dans le goal. Le Standard a égalisé à 20 minutes du terme !

