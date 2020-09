Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Standard. Du moins en ce début d'automne. Comme il y a sept jours, les Rouches sont sur le pont pour préparer leur match européen. Ce sera ce jeudi, à 20h, contre les Serbes de Vojvodina. Pour ce troisième tour qualificatif d'Europa League, Philippe Montanier peut compter sur un groupe quasi complet, à l'exception des blessés connus que sont Maxime Lestienne (ischios), William Balikwisha (épaule) et Joachim Carcela (pied).Des absents parmi lesquels figurait aussi Obbi Oulare. Buteur contre Courtrai dimanche, le colosse était absent de l'entraînement matinal. Mais a priori rien de grave pour l'attaquant qui était aux soins. Samuel Bastien était lui bien de la partie et s'est bien remis de sa blessure aux ischios datant de la mi-août. Il avait déjà repris avec le groupe depuis lundi. Ameen Al Dakhil, défenseur central des Espoirs, a également participé à la séance du jour. Autre bonne nouvelle de l'entraînement du jour, qui s'est déroulé dans des conditions idéales, tous les tests Covid pratiqués ce mardi se sont révélés négatifs.Les Serbes eux ont décollé de Belgrade ce matin peu après 9h30. Ils doivent atterrir à Liege Airport en fin de matinée. Avant leur entraînement, prévu ce soir à 19h30, ils prendront leurs quartiers dans un hôtel proche du centre-ville.