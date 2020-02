Standard Le Standard porte plainte contre Olivier Renard et Aleksandar Jankovic! N. Ch.

Libéré après 40 jours de détention, Dejan Veljkovic va devenir le premier repenti de l'histoire judiciaire de Belgique. Ce qui va forcément faire des dégâts... Arrêté en octobre 2018 en marge du "footgate", Veljkovic est "passé à table" contre une réduction de peine. Ses révélations impactent essentiellement les clubs flamands, où il avait des contacts privilégiés, mais égratignent désormais le Standard, selon nos confrères de la RTBF. Veljkovic a reconnu avoir fait à de nombreuses reprises de fausses factures permettant d'éluder l'impôt et de payer des rétro-commissions occultes à d'autres protagonistes. Un procédé qui aurait notamment été appliqué du côté du club liégeois.



Mladenovic, Kosanovic, Cimirot et le coach Jankovic ont rejoint le Standard entre 2016 et 2018 par l'intermédiaire de l'agent serbe. "Le président Venanzi a signé, avec une certaine naïveté, des conventions pour le moins discutables puisque la responsabilité finale du club était de son ressort", écrit ainsi la RTBF ce lundi matin. Nos confrères citent des exemples concrets, dont un contrat de "scouting" datant de 2016 qui aurait permis à Jankovic de toucher 200.000 euros et à Olivier Renard d'hériter de 20.000 euros. Les deux hommes ont de nouveau reçu des sommes importantes en juin 2017, conséquence directe d'un nouveau contrat de "scouting" qui visait à dénicher des talents sur le marché des Balkans, et en 2018 suite au transfert de Cimirot.



Récemment auditionné, Bruno Venanzi aurait admis que les rapports de scouting lui semblaient aujourd'hui bel et bien fictifs. Tout en tombant des nues en apprenant que Renard et Jankovic auraient touché ces importantes rétro-commissions. Conséquence directe: Bruno Venanzi a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile contre 6 personnes, dont Renard, Veljkovic et Jankovic, pour infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usages de faux.



La seule réaction de Jankovic (alors que Renard "n'a rien à dire à ce propos"), contacté par la RTBF: "C'est la première fois que j'entends parler de cela..."



Et sans doute pas la dernière.