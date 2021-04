Le SL16 Football Campus a annoncé ce vendredi matin qu'une section futsal verrait prochainement le jour afin de compléter la formation technique des jeunes du centre de formation., annonce l'académie sur leur page facebook.

Plus d'informations devraient être dévoilées dans les jours à venir car le projet doit être encore définitivement ficelé mais une équipe première devrait également être installée prochainement. Elle démarrera la saison prochaine en D3 avec l'ambition de monter le plus rapidement possible au plus haut échelon.

C'est dans ce but que des pointures comme Tariq Taleb, David Lejoly (Atlas Liège), Allal Messaoudi (Herstal), Soufiane El Attar (Engie CHU), Sernane Segniagbeto, Hicham M'Rabet, Jimmy Cwynar, Mourad Al Mokhlis et Fabrice Genchi (IP Hannut) devraient les rejoindre. Geoffrey Alfonso (IP Hannut) et Eric Greco (Engie CHU) sont pressentis pour prendre les rênes de l'équipe en duo.

Une initiative soutenue par Roberto Martinez

Les initiateurs du projet sont Kevin Delathuy et Geoffrey Liurno que l'on peut voir à l'extrême gauche et à la droite de Martinez.

© DR

Le Standard devient un pionnier à la matière en Belgique. Peu de clubs professionnels s'ouvrent à cette discipline. En France, seul l'Olympique Lyonnais a crée sa section futsal et son équipe première à l'été 2019. Les Rouches imitent également des grands clubs européens comme Barcelone, Benfica ou le Sporting Lisbonne.

La fédération et Roberto Martinez sont très enthousiastes et soutiennent le projet. Le sélectionneur a d'ailleurs suivi avec attention le parcours de l'équipe nationale belge de futsal lors des qualifications pour l'euro. Il avait été aperçu dans les tribunes lors de la rencontre entre la Belgique et la Finlande en janvier dernier. Le technicien espagnol milite pour la pratique de la discipline dans les centres de formation jusqu'en U12.