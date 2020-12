Un match prestigieux mais sans enjeu. C’est ce qui attend le Standard avec la réception de Benfica, ce jeudi (21h) à Sclessin.

Déjà éliminés de l’Europa League, les Rouches vont tenter de finir sur une belle note. Avec une équipe remaniée ? "Je reste sur la même ligne de conduite : je ferai commencer l’équipe la plus performante du moment en fonction de l’état de fraicheur et de la particularité de l’adversaire", précise Philippe Montanier. "Même si on n’a plus rien à jouer, on veut confirmer nos récentes belles prestations sur la scène européenne."

Une chose est certaine : ni Selim Amallah (qui a fait son retour à l’entraînement ce mercredi), ni Duje Cop (pas à 100 % après son coup au pubis reçu à Glasgow) ni Maxime Lestienne (petite douleur aux ligaments interne du genou) ne seront de la partie. Pas plus que Noë Dussenne, qui est suspendu, ce qui pourrait amener Philippe Montanier à changer de système tactique. Avec le retour possible d'une défense à quatre.

"Noë est un pion essentiel de la structure défensive mais nous avons des solutions pour le replacer. On a les ressources pour trouver la bonne option", indique le coach français, qui souligne toutefois que Moussa Sissako "n’est pas tout à fait prêt" malgré ses progrès.

Enfin, Laurent Henkinet ne devrait pas fêter sa première titularisation de la saison dans les buts. "Arnaud Bodart est sur une bonne dynamique et ne ressent pas le besoin de souffler. La rotation des gardiens n’est pas quelque chose que j’affectionne", ne cache pas le T1 des Rouches.