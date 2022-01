Tous les autres Rouches sont disponibles. Après plus d’une grosse semaine de stage à l’Académie et regonflés par les arrivées de Cafaro, Van Damme, Emond et Dewaele, les Liégeois entament leur rédemption ce dimanche à Anderlecht.

"Ce n’est pas un cadeau mais cela nous permettra de directement rentrer dans le bain et montrer la mentalité d’une équipe qui veut faire changer les choses", assure Luka Elsner. Ce dernier pourra compter sur un effectif pratiquement au complet puisque les Liégeois ne comptent qu’un seul cas de Covid. "Il s’agit de Joachim Van Damme qui présente des symptômes. Pour le reste, nous n’avons pas de blessure à déplorer. Il nous manquera évidemment les joueurs partis à la CAN et Bokadi, suspendu."

A Anderlecht, Luka Elsner espère bien voir une équipe liégeoise avec un nouveau visage. "On doit montrer de l’engouement, de la confiance en nous et en ce qui a été réalisé ces deux dernières semaines. Au cours d’une des séances, c’était une des premières fois que les voix des entraîneurs laissaient place à celles de joueurs surmotivés et prêts à tout donner pour redresser la barre. C’est de bon augure pour la suite des événements."