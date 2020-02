La rencontre de ce samedi est un moment important pour les Rouches.

Elle peut non seulement leur permettre de dépasser l’Antwerp (4e) tout en recollant éventuellement à Charleroi (3e) mais elle peut aussi et surtout permettre d’assurer mathématiquement la qualification pour les PO1, en cas de victoire ou de partage (suite à la victoire de Genk vendredi soir, la qualification en cas de défaite est impossible). "Il y a une certaine tension car on peut réaliser l’un de nos objectifs de la saison", ne cachait pas Michel Preud’homme ce vendredi. "La semaine passée, on s’en est un peu rapproché mais nous n’y sommes pas encore. Acter cette qualification le plus tôt possible sera le mieux, même si on ne se focalise pas sur le classement mais sur le match que nous avons à jouer."

Concrètement, le Standard sera qualifié pour les PO1 dès ce week-end, si…

il bat l’Antwerp, peu importent les autres résultats.

il partage face à l’Antwerp, que Malines est battu et que Zulte Waregem ne gagne pas.