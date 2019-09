À Ostende, le Standard tentera de glaner un second succès à l’extérieur après celui de la première journée au Cercle.

Depuis, les Rouches restent sur un zéro sur six à Saint-Trond et Anderlecht.

"On s’est créé énormément d’occasions à Saint-Trond et on a eu des possibilités à Anderlecht", souligne Michel Preud’homme. "Lors du Clasico, pour le même prix, on partage l’enjeu. En première période c’était partagé, mais après le repos on a dominé Anderlecht avec notamment pas mal de pressing. J’ai également relevé qu’on s’est retrouvés à plusieurs reprises dans des situations de trois contre quatre. Ce sont ces situations que nous devons mieux gérer. C’est donc l’efficacité qui a fait défaut lors des deux derniers déplacements alors que cela n’a jamais été le cas à domicile. On se doit d’être aussi efficaces à l’extérieur qu’à Sclessin car le schéma de jeu n’est pas différent."